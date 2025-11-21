Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2025/737 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/737 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Atatürk mah , 541 Ada, 640 Parsel, 1 Nolu 90/724 arsa saylı mesken. Taşınmaz üzerinde 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Zemin katta 2 mesken, diğer her katta bir mesken olmak üzere toplam 5 bağımsız bölümdür.Ödemiş Devlet Hastanesi?ne 450 metre, Anadolu Caddesi?ne 50 metre mesafededir. Mesken; 2+1 dir. 2 oda, mutfak, koridor, banyo-tuvaletten oluşmaktadır. Ön, köşe dairedir. Kuzey ve batı cephelidir. Isıtma şekli sobalıdır. Bodrum katında ortak depo alanı bulunmaktadır. Meskenin alanı 70,00 m², depo alanı 8,00 m², toplam brüt alanı 78,00 m² dir. Borçlu hissesi tamdır.

Adresi : Anafartalar Mahallesi Cebeci Sokak No:2/1 iç kapı no:1 Ödemiş İZMİR

Yüzölçümü : 375 m² ana taşınmaz arsa vasıflıdır.

Arsa Payı : 90/724

İmar Durumu : Blok nizam 4 kat konut imarlı

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 1)Y.PLANI 09.08.2000 2) E-1 KÖMÜRLÜK

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.