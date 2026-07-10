Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2026/91 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/91 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, ADAGÜME Mahalle/Köy,Davutdede 4062 Parselde kayıtlı 515,00 m² ARSA vasıflı taşınmaz. Doğusu dere, batısı yol ve diğer ynlerden komşu parsellerle çevrilidir. Üzerinde 255 m² hayvan damı bulunmaktadır. Köy yerleşik alan içinde yer almaktadır.Taşınmaz Konaklı Mahallesi merkezine kuş uçuşu 450 metre, Ödemiş İlçe merkezine 14 km mesafededir.. Borçlu hissesi tamdır.

Adresi : Adagüme Mah. 4062 Parsel. Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 515 m²

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.071.800,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı Kanunun 22.m nin 2.fıkrasının (a)bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.