T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SIRA NO

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

VASFI

ALANI

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ

İHALE BİTİŞ SAATİ

1

İZMİR

MENEMEN

AHIHIDIR

5370

5

ARSA

945

KONUT ALANI-EMSAL:1,20 HMAX 8 KAT VE YOLA TERKİ VAR AZ MİKTARDA

15.000.000,00

450.000,00

10.03.2026

10:00

10:05

2

İZMİR

MENEMEN

AHIHIDIR

585

3

TARLA

7.600,00

TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI

5.320.000,00

159.600,00

10.03.2026

10:05

10:10

3

İZMİR

MENEMEN

BELEN

120

10

ARSA

400

AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.25 KAKS 0.50 KONUT

2.520.000,00

75.600,00

10.03.2026

10:10

10:15

4

İZMİR

MENEMEN

BELEN

120

11

ARSA

400

AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.25 KAKS 0.50 KONUT

2.520.000,00

75.600,00

10.03.2026

10:15

10:20

5

İZMİR

MENEMEN

BELEN

120

12

ARSA

400

AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.25 KAKS 0.50 KONUT

2.520.000,00

75.600,00

10.03.2026

10:20

10:25

6

İZMİR

MENEMEN

BELEN

256

TARLA

7.370,00

TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI

13.266.000,00

397.980,00

10.03.2026

10:25

10:30

7

İZMİR

MENEMEN

BELEN

470

TARLA

2.640,00

TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI

6.336.000,00

190.080,00

10.03.2026

10:30

10:35

8

İZMİR

MENEMEN

ÇAVUŞ

135

4

TARLA

4.462

TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI

6.693.000,00

200.790,00

10.03.2026

10:35

10:40

9

İZMİR

MENEMEN

EMİRALEM

1111

1

ARSA

5.837,00

EMSAL 0.50 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

33.270.000,00

998.100,00

10.03.2026

10:40

10:45

10

İZMİR

MENEMEN

ESATPAŞA

5141

2

MESKEN / A BLOK K:9 D:19 (113 m²)

TAM

KONUT

3.300.000,00

99.000,00

10.03.2026

10:45

10:50

11

İZMİR

MENEMEN

GÖRECE

166

49

ZEYTİN AĞAÇLI TARLA

17.708,00

DOĞAL VE AĞAÇLIK KARAKTERİ KORUNACAK ALAN + ORMAN ALANI

7.437.360,00

223.120,80

10.03.2026

10:50

10:55

12

İZMİR

MENEMEN

GÖRECE

172

1

ZEYTİNLİ BAHÇE

14.174,00

ORMAN ALANI

12.047.900,00

361.437,00

10.03.2026

10:55

11:00

13

İZMİR

MENEMEN

GÜNERLİ

140

12

TARLA

2.837,00

TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI

4.964.750,00

148.942,50

10.03.2026

11:00

11:05

14

İZMİR

MENEMEN

KASIMPAŞA

5360

9

MESKEN / C BLOK ZEMİN D:1 (105 m²)

TAM

KONUT

3.750.000,00

112.500,00

10.03.2026

11:05

11:10

15

İZMİR

MENEMEN

KESİK

1202

6

TARLA

10.544,00

TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI

10.544.000,00

316.320,00

10.03.2026

11:10

11:15

16

İZMİR

MENEMEN

KOYUNDERE

4352

3

ARSA

220

AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 KONUT

3.000.000,00

90.000,00

10.03.2026

11:15

11:20

17

İZMİR

MENEMEN

KOYUNDERE

4344

22

ARSA

220

AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 KONUT

3.000.000,00

90.000,00

10.03.2026

11:20

11:25

18

İZMİR

MENEMEN

MALTEPE

258

1

ARSA

1.952,00

UYGULAMAYA TABİ KONUT, AYRIK NİZAM, 2 KAT

9.018.240,00

270.547,20

10.03.2026

11:25

11:30

19

İZMİR

MENEMEN

MALTEPE

181

2

TARLA

55.287,00

TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT

23.883.984,00

716.519,52

10.03.2026

11:30

11:35

20

İZMİR

MENEMEN

MALTEPE

179

2

TARLA

19.760,00

TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT

9.484.800,00

284.544,00

10.03.2026

11:35

11:40

21

İZMİR

MENEMEN

MALTEPE

186

1

TARLA

27.188,00

TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT

13.050.240,00

391.507,20

10.03.2026

11:40

11:45

22

İZMİR

MENEMEN

MUSABEY

12

2

TARLA

22.191,00

TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN

15.533.700,00

466.011,00

10.03.2026

11:45

11:50

23

İZMİR

MENEMEN

MUSABEY

1

5

TARLA

8.472,00

TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN

6.777.600,00

203.328,00

10.03.2026

11:50

11:55

24

İZMİR

MENEMEN

SEYREK

465

1

ARSA

4.754,00

1. DERECE DOĞAL SİT

9.508.000,00

285.240,00

10.03.2026

11:55

12:00

25

İZMİR

MENEMEN

SEYREK

466

1

ARSA

1.875,00

1. DERECE DOĞAL SİT

4.125.000,00

123.750,00

10.03.2026

12:00

12:05

26

İZMİR

MENEMEN

SEYREK

467

1

ARSA

1.809,00

1. DERECE DOĞAL SİT

3.980.000,00

119.400,00

11.03.2026

10:00

10:05

27

İZMİR

MENEMEN

SEYREK

104

1

ARSA

3.615,00

AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT TAKS: 0:30 KAKS:1.20

95.436.000,00

2.863.080,00

11.03.2026

10:05

10:10

28

İZMİR

MENEMEN

SEYREK

860

11

MESKEN / B BLOK ZEMİN D:3 (72 m²)

TAM

KONUT

2.900.000,00

87.000,00

11.03.2026

10:10

10:15

29

İZMİR

MENEMEN

SÜZBEYLİ

143

1

TARLA

86.011,00

TARIM ve 2.DERECE DOĞAL SİT

38.700.000,00

1.161.000,00

11.03.2026

10:15

10:20

30

İZMİR

MENEMEN

SÜZBEYLİ

125

2

TARLA

34.632,00

TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT

18.008.640,00

540.259,20

11.03.2026

10:20

10:25

31

İZMİR

MENEMEN

SÜZBEYLİ

140

2

TARLA

61.094,00

TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT

31.768.880,00

953.066,40

11.03.2026

10:25

10:30

32

İZMİR

MENEMEN

SÜZBEYLİ

142

1

TARLA

63.145,00

TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT

28.350.000,00

850.500,00

11.03.2026

10:30

10:35

33

İZMİR

MENEMEN

TUZÇULLU

129

1

TARLA

21.555,00

TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT

14.657.400,00

439.722,00

11.03.2026

10:35

10:40

34

İZMİR

MENEMEN

TÜLBENTLİ

5304

3

MESKEN / A BLOK K:1 D:3 (134 m²)

TAM

KONUT

4.050.000,00

121.500,00

11.03.2026

10:40

10:45

35

İZMİR

MENEMEN

TÜLBENTLİ

5304

3

MESKEN / A BLOK K:8 D:29 (90 m²)

TAM

KONUT

3.350.000,00

100.500,00

11.03.2026

10:45

10:50

36

İZMİR

MENEMEN

TÜLBENTLİ

5304

6

MESKEN / A BLOK K:7 D:35 (66 m² )

TAM

KONUT

3.000.000,00

90.000,00

11.03.2026

10:50

10:55

37

İZMİR

MENEMEN

TÜLBENTLİ

5304

6

MESKEN / B BLOK K:1 D:4 (120 m²)

TAM

KONUT

4.700.000,00

141.000,00

11.03.2026

10:55

11:00

38

İZMİR

MENEMEN

TÜLBENTLİ

5304

7

MESKEN / A1 BLOK K:5 D:28 (83 m²)

TAM

KONUT

3.900.000,00

117.000,00

11.03.2026

11:00

11:05

39

İZMİR

MENEMEN

TÜLBENTLİ

5304

7

MESKEN / A2 BLOK K:1 D:5 (70 m²)

TAM

KONUT

3.250.000,00

97.500,00

11.03.2026

11:05

11:10

40

İZMİR

MENEMEN

TÜRKELLİ

145

6

ARSA

739

AYRIK NİZAM 3 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.90 KONUT

7.537.800,00

226.134,00

11.03.2026

11:10

11:15

41

İZMİR

MENEMEN

TÜRKELLİ

145

2

ARSA

729

AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 KONUT

5.686.200,00

170.586,00

11.03.2026

11:15

11:20

42

İZMİR

MENEMEN

TÜRKELLİ

202

3

ARSA

702

AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 KONUT

5.728.320,00

171.849,60

11.03.2026

11:20

11:25

43

İZMİR

MENEMEN

TÜRKELLİ

145

4

ARSA

701

BİR KISMI AYRIK NİZAM 3 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.90 - BİR KISMI 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60

6.309.000,00

189.270,00

11.03.2026

11:25

11:30

44

İZMİR

MENEMEN

TÜRKELLİ

203

12

ARSA

423

AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 KONUT

3.451.680,00

103.550,40

11.03.2026

11:30

11:35

45

İZMİR

MENEMEN

TÜRKELLİ

0

1472

TARLA

18.200,00

TARIM+TAŞKINA MARUZ ALANM

16.380.000,00

491.400,00

11.03.2026

11:35

11:40

46

İZMİR

MENEMEN

TÜRKELLİ

0

2823

TARLA

17.000,00

TARIM+TAŞKINA MARUZ ALANM

15.300.000,00

459.000,00

11.03.2026

11:40

11:45

47

İZMİR

MENEMEN

ULUCAK

3053

3

TARLA

6.989,00

TARIM - ENERJİ NAKİL HATTI GEÇMEKTE

7.687.900,00

230.637,00

11.03.2026

11:45

11:50

48

İZMİR

MENEMEN

YAYLA

115

21

BAĞ

3.360,80

TARIM ve TAŞKINA MARUZ ALAN VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI

6.050.000,00

181.500,00

11.03.2026

11:50

11:55

49

İZMİR

MENEMEN

YAYLA

115

20

BAĞ

8.295,38

TARIM ve TAŞKINA MARUZ ALAN VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI

12.445.000,00

373.350,00

11.03.2026

11:55

12:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 49 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.

1. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Biriminden 5.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

3.İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

4.Muhammen bedeller, geçici teminat bedelleri ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.

5. İhaleye katılacak isteklilerin en geç ihalelerden bir mesai günü önce (10.03.2026 tarihindeki ihaleler için 09.03.2026 tarihi saat 15:00’e kadar, 11.03.2026 tarihindeki ihaleler için 10.03.2026 tarihi saat 15:00’e kadar, teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Birimine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.

7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.

8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. Maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

9.1 Dilekçe,

9.2 Tebligat için adres beyanı,

9.3 Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,

9.4 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)

9.5 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.

9.6 Gerçek kişi olması halinde:

9.6.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

9.6.2 İmza beyannamesi (noter onaylı),

9.7 Tüzel kişi olması halinde:

9.7.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

9.7.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

9.7.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri (noter onaylı),

9.8 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

9.9 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

9.10 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (noter onaylı),

9.11 İhale şartnamesinin son sayfasındaki taahhüt doldurulmuş hali ile her sayfasının altı paraflanmak suretiyle Şartname.

9.12 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

a)Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR Tel: 444 80 08 Dahili: 3147

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02402455