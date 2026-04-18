Örnek No:54*

T.C.

KEMALPAŞA

İCRA DAİRESİ

2026/299 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/299 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

35cpd646 Plakalı , 2025 Model , RENAULT Marka , K9KU876D616963 Motor No'lu , VF1RJK00074871627 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Dizel Yakıtlı, 1461 CC silindir hacimli, 70 kW (95 HP) motor gücünde, Manuel Vitesli, Beyaz renkli, 2 koltuklu, Yük Nakli amaçlı Hususi Kapalı Kasa VAN tipi KAMYONET olduğu ve aracın şasi numarası kontrolunda tescil kayıtlarında belirtilen araç olduğu anlaşılmıştır. Aracın anahtarı ve ruhsatı vardır. Genel kontrolda aracın, gövde, motor ve motor aksamları, yakıt sistemi, yürüyüş aksamları ve elektrik donanımı üzerinde olduğu görülmüştür. Araçta genel olarak belirgin büyük kaza hasarı görülmemiştir. İnceleme tarihinde çalışabilir durumda olduğu görülmüş ve kilometre gösterge değeri 32.359 km. okunmuştur.Aracın motor ve motor aksamları, yakıt sistemi, ateşleme donanımı, soğutma sistemive yürüyüş aksamları üzerindedir. Aracın motor bölümünde herhangi olumsuz durum ve belirgin yağ sızıntısı vs. görülmemiştir. İnceleme tarihi itibariyle motoru çalışır durumdadır. Kaporta ve boyasının genel durumu iyidir, herhangi kaza veya benzeri belirgin hasar yoktur. Ön ve arka tampon köşelerinde kısmi sürtünme izleri mevcuttur. Bunların haricinde kaportasının muhtelif yerlerinde kullanımdan kaynaklı hafif boya çizikleri mevcuttur. Yük kabiniiçinde kullanımdan kaynaklı boya aşınmaları vardır.Aracın tekerlekleri üzerinde ve pres jantlıdır. Lastikleri % 70 kullanılabilir durumdadır.Aydınlatma farlarıile park ve sinyal lambaları üzerindedir ve genel durumları iyidir.Aracın camları üzerindedir ve genel durumları iyidir. Silecekleri üzerindedir, silecek lastikleri kısmen yıpranmıştır. Aracın iç donanımı ve döşemesi üzerindedir. Araç gösterge panelinde belirgin bir eksiklik görülmemiştir. Aracın iç döşemesi, ön döşü, kauçuk, plastik aksamlar ile döşeme ve koltukları üzerindedir, genel durumları iyidir. Koltuk döşemelerinde kullanımdan kaynaklı kirlenme vardır. Aracın kliması, hava yastığı ve müzik çaları mevcuttur. Gösterge panelinde herhangi bir arıza uyarısı görülmemiştir. Çalışma durumları kontrol edilmedi. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 13:46 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:46 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 13:46

(İİK m.114/4)