İLAN

T.C. KEMALPAŞA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/84 Esas

Ali ve Emine oğlu 01/07/1966 doğumlu 46507382454 T.C kimlik numaralı Ümüt ŞİMŞEK'e bilinen tüm adreslerinden tebligat yapılamamış ve güncel mernis kaydınında bulunamadığı tespit edilmekle, Mahkememizce aldırılan 13/01/2025 tarihli bilirkişi raporunda; Davaya konu İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ovacık Mahallesi, 409 ada 7 parselin zirai muhdesatla birlikte m² fiyatının 19/12/2024 keşif tarihi itibariyle 1050,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Keşif tarihindeki m² değeri ÜFE endeksleri ile dava arihi ve murisin ölüm tarihine; 21/10/2022 dava tarihi itibariylem² fiyatının; 1050,00 TL/ m² x 2011,13 / 3746,52= 563,64 TL 19/01/2021 dava tarihi itibariylem² fiyatının; 1050,00 TL/ m² x 583,38 / 3746,52 = 163,50 TL olacağı değerlendirilmiştir. Murisin Ölüm Tarihi (19/01/2021) itibariyle; Dava konusu Ovacık Mahallesi 409 ada 7 parselin tam hisse değeri;

409 ada 7 parselin toplam değeri _ 417.867,40 TL değer heyetimizce tama yuvarlatılarak 417.867,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Parselin dava dilekçesinde belirtilen 1/2 katılım payı değeri ise 417.867,00 TL x 1/2 pay 208.933,50 TL olmaktadır.

Dava Tarihi (21/10/2022) itibariyle; Dava konusu Ovacık Mahallesi 409 ada 7 parselin tam hisse değeri;409 ada 7 parselin toplam değeri 1.326.001,59 TL değer heyetimizce tama yuvarlatılarak 1.326.002,00 TI olacağı kanaatine varılmıştır.

Parselin dava dilekçesinde belirtilen 1/2 katılım payı değeri ise1.326.002,00 TL x 1/2 pay663.001,00 TL olmaktadır.

Keşif Tarihi (19/12/2024) itibariyle; Dava konusu Ovacık Mahallesi 409 ada 7 parselin tam hisse değeri;

409 ada 7 parselin toplam değeri=2.887.238,50TL değer heyetimizce tama yuvarlatılarak 2.887.239,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.

Parseli dava dilekçesinde belirtilen 1/2 katılım payı değeri ise2.887.239,00 TL x 1/2 pay 1.443.619,50 TL hesaplandığı

Mahkememizce aldırılan 05/01/2026 tarihli bilirkişi raporunda; terekenin dosyadaki en güncel değeri 409 ada 7 parselin güncel değeri :2.887.239,00 TL

408 ada 2 parselin güncel değeri : 314.512,00 TL

Terekenin toplam değeri :3.201.751,00 TL

Net tereke: 3.201.751,00-0,00 = 3.201.751,00 TL

Davacının kanuni miras payı: 3.201.751,00 x1/4 =800.437,75 TL

Davacının kanuni miras hakkını aldıktan sonra kalan miktar, katılma alacağına tabidir.

Katılma alacağına tabi tereke: 3.201.751,00 - 800.437,75= 2.201.203,81 TL

Davacının katılma alacağı: 2.201.203,81x1/2=1.100.601,90 TL

Davacının nihai katılma alacağı: 1.100.601,90- (1.100.601,90x 1/4) = 825.451,42 TL

SONUÇ: Davacının katılma alacağı 825.451,42 TL olarak hesaplandığı,

Bilirkişi raporlarının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalı Ümüt Şimşek'e tebliğ edilmiş sayılmasına, ayrıca bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde bilirkişi raporlarına itiraz edilebileceği, itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu İLAN OLUNUR.