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T.C.

KARŞIYAKA

4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/730

Davacı , LEYLA AKTAŞ ileDavalı , ALİ ETEM ŞAHİN arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Soy bağının Reddi) davası nedeniyle; Davalı,01.01.1974 doğumlu ALİ ETEM ŞAHİN (TC. 2439...1824)'e tahkikat duruşma gününün tebliği için bildirilen adreslere çıkartılan tebligatların olumsuz döndüğü, mernis adresinin boş olduğu, yapılan araştırmada tebligat adresinin tespit edilememesi üzerine, davalıya tahkikat duruşma gün ve saatinin gazete ilan yolu ile tebliğine karar verilmekle;Mahkememizce tahkikat duruşma günü 20.10.2026 günü saat 09.10' e bırakılmıştır.

Davalı Ali Etem Şahin'in HMK.14/2 maddesi gereğince, belirtilen tahkikat duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrü olmaksızın tahkikat duruşmasında hazır bulunmadığı takdirde, duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapıla işlemlere itiraz edemeyeceği hususunun İHTARINA,

Yukarıda kimlik bilgisi yazılı davalı, Ali Etem Şahin'e;yukarıda yazılı tahkikat duruşma gün ve saati ile, HMK.147/2 maddesine ilişkin ihtarıi lanen tebliğ olunur. 05/06/2026