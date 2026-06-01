Örnek No:55*

T.C.

KARŞIYAKA

2. İCRA DAİRESİ

2024/968 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/968 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karşıyaka İlçe, DEDEBAŞI Mahalle/Köy, 25312 Ada, 1 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm bina, 5 katlı, asansörlü, her katında 3 adet daire mevcut konu mesken 1. katta arada konumlu, brüt 69 m2, net kullanım alanı 53,20 m2 olup, bina yaşı yaklaşık 31dir. Mesken, 2+1 şeklinde 2 oda, salon, mutfak, banyo, kömürlük ve 2 balkon dan oluşmuş, mutfak ve 1 odası ışıklık cephesindedir. Daire girişi ahşap kapılı, salon ve odaların yer döşemesi masif+laminat parke, mutfak, mermer tezgahlı, alt-üst dolapları mobilyalıdır. Banyo duş kabinli, lavabo ve klozetli, dış doğramalar alüminyum + ahşap, iç doğramalar ahşap kapıdır. Isıtma, doğalgaz kombilidir. Temel Belediye ve Kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Söz konusu taşınmaz bulunduğu yer itibariyle çevresinin büyük bir bölümü konut olarak yapılaşmış olduğu, bölgenin de büyük bir hizmet aldığı Diş Hastanesi, Ordu Bulv. İlçe Emniyet Müd. İzban İst. Eğitim Kurumları yakın mesafede ve toplu ulaşım açısından elverişli konumdadır.

Adresi : Dedebaşı Mahallesi 6130/1 Sokak, No. 2, D.No.5Karşıyaka / İZMİR

Yüzölçümü : 281 m2 (ana taşınmaz yüzölçümü)

İmar Durumu : İnşaat tarzı ; Karşıyaka Belediyesinin arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli İmar

Planında konu taşınmaz, Bitişik Nizam 5 kat (B-5) yapılaşma koşullu konut adasında kaldığı tespit

edilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 13:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.