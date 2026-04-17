Örnek No:55*

T.C.

KARŞIYAKA

2. İCRA DAİRESİ

2018/1 İFLAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/1 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karşıyaka İlçe, SOĞUKKUYU Mahalle/Köy, 25795 Ada, 1 Parsel, 43 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 25975 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.kat, 43 nolu işyeri nitelikli bağımsız bölümdür. 1+0 şeklinde olup stüdyo daire şeklindedir. Tuvalet bölümü bulunmaktadır. Bağımsız bölüm işyeri şeklinde olup boş durumdadır. Girne caddesine cephelidir. Yerler seramik, iç doğramaların ahşap, duvarların boyalı ve pencere doğramalarının PVC, şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Arşiv kayıtlarında yapı kullanma izin belgesine rastlanılmamış olup 16.06.1998 yapı ruhsatlıdır. 29.02.2000 yönetim planlıdır. Onaylı mimari projesine göre 36,44 m2 olup H=3,70 m yüksekliğindedir. Dava konusu işyeri bakımsız olup yer yer duvarlarında kir pas ve çatlaklar olduğu görülmüştür. Ayrıca tuvaletlerin vitrifiye ve batarya, tesisatları yoktur. Yine dükkanların birbirlerine geçişi gelişigüzel kapatılarak sonradan da gelişigüzel kırılarak açılmıştır.

Adresi : İmbatlı Mahallesi,6076/4 Sokak, No:1, K:1, İşyeri No: 17/G Karşıyaka / İZMİR

Yüzölçümü : 1.412 m2 (taşınmaz ana bina yüzölçümüdür) Arsa Payı : 1/44 İmar Durumu: İnşaat tarzıayrık nizam, 20x22 kitle ebatlı, 14 katlı yapılaşma koşullu konut adasında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 10:08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.