T.C.

KARŞIYAKA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/516 Esas 02.01.2026

Konu : ilanen İLANDavacılar , AZİZ IŞIK, HÜLYA IŞIK ile Davalı , AYNUR DENİZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Manevi Tazminat) davası nedeniyle;

İlanen tebligata istinaden davalının hakaret içeren ve Karşıyaka 9. Asliye Ceza Mahkemesi DOSYA NO : 2024/238 Esas, KARAR NO : 2024/477 28/06/2024 K. Tarihli kararı ile haksız fiilleri işlediği kesinleşen davalıdan davacının kişilik haklarının zarara uğraması sebebi ile 40.000,00 manevi tazminat istemi ile açılan davada HMK 122,127, 128. Madde gereğince davacı dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceği aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK131 gereğince cevap dilekçesinin verilmesinde sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri süremeyeceği hususlarının davetiye yerine kaim olmak üzere7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve 31.maddeleri gereğince davalı AYNUR DENİZ'E İLANEN tebliğ olunur.DAVALI : AYNUR DENİZ - 26911414378 Mersin Alanı Mah. 6064 Sk. No:6 Seferihisar/ İZMİR ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, HALİS ve TALİHA oğlu/kızı, 15/01/1956 dogumlu,

__________________________________________________________________________