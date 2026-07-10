Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/171 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/171 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, KARABAĞLAR Mahalle/Köy, 43631 Ada, 12 Parsel, BODRUM, 1 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmaz tamamı satışa konudur. toplam net 75m2, brüt 85 m2 kullanım alanına sahiptir.

Adresi : Aydın Mahallesi 4307 Sokak No: 62 Karabağlar/ İZMİR adresli

Yüzölçümü : 204,00 m2

Arsa Payı : 1/7

İmar Durumu :

Dosyasında mevcut KarabağlarBelediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yazı ekindeki İmar Durum belgesine göre tespite konu parselin; “Karabağlar Mahallesi, 43631 ada 12 parselin bulunduğu bölgeye ilişkin 4. Etap Karabağlar - Günaltay Mahallesi ve Civarı Uygulama İmar Planının iptali istemiyle açılan ve İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde 2024/552 E. Numaralı dosyada görülen davada mahkemenin 12.03.2025 tarihli kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, bu kapsamda 43631 ada 12 parselin imar durumu bilgisinin verilemediği bilgisi verilmiştir.” Denmektedir.

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Aile konutudur. ( N**** C** ) 05/02/2021-3113

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.