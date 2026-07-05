Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/335 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/335 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, TURAN Mahalle/Köy, 36887 Ada, 12 Parsel, Dosyasında mevcut tapu kayıt belge ...

Adresi : Gümüşpala Mah. 7037 Sok. No:24 22/3, 22/2 Bayraklı İzmir

Yüzölçümü : 253,00 m2

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.