Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/914 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/914 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, YURTOĞLU Mahalle, cennetceşme Mevkii, 38942 Ada, 1 Parsel, 4 Nolu BB

Adresi :Yurtoğlu Mahallesi 3947 Sokak No: 4 (Eski No:29) E Blok 1. Kat Daire: 4 Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : 7.898,51 m2

Arsa Payı : 2/246

İmar Durumu :İzmir ili Karabağlar İlçesi Yurtoğlu Mahallesi, Cennetçeşme Mevki, 38942 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uzundere Sosyal Konut Alanı Uygulama İmar Planında imar hattı tahakkukundan sonra 5.00 m ön bahçe mesafeli, Yençok:7 kat, E :1.60 yapılaşma koşullu konut alanı kullanım kararına isabet etmekte olduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 5. maddesine istinaden TAKS:0.60 geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılabilmektedir. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA KALMAMAKTADIR.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.