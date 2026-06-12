Örnek No:55*
T.C.
İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/1148 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1148 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, ESENYALI Mahalle/Köy, 6368 Ada, 56 Parsel, 2 Nolu B. B.
Adresi : Esenyalı Mahallesi, 108/25 Sokak, No:5, Kat: Zemin, D:2, Karabağlar/ İzmir
Yüzölçümü : 547,25 m2
Arsa Payı : 10/120
Kıymeti : 3.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 15:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.