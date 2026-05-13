Örnek No:55*
T.C.
İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/256 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/256 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, BOZYAKA Mahalle/Köy, 42346 Ada, 15 Parsel
Adresi : Gülyaka Mah. Eskiizmir Caddesi No:292 Karabağlar/İzmir Karabağlar/ İZMİR
Yüzölçümü : 83,00 m2
Kıymeti : 3.935.600,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 15:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.