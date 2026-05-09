Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/134 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/134 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, GÜZELYALI Mahalle/Köy, 6219 Ada, 82 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Güzelyalı Mahallesi İnönü Caddesi, No. 558, D.No.4 Konak / İzmirKonak / İZMİR

Yüzölçümü : 274 m2

Arsa Payı : 14/274

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 13:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 13:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.