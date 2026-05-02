Örnek No:55*
T.C.
İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2026/70 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/70 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 2953 Ada, 66 Parsel 3. Kat, 9 nolu bağımsız bölüm numaralı DAİRE niteliğindeki taşınmazdır. Taşınmaz hisseli olup,borçlu S.......N T.......Ş (1 / 2 Hisse) adına tescillidir. Taşınmazın borçlu adına kayıtlı 1/2 hissesi satışa konudur.
Adresi : Esenlik Mahallesi, Mızraklı Caddesi No:69 Kat:3Daire:9 Karabağlar/ İZMİR
Yüzölçümü : 378,73 m²
Arsa Payı : 24000/506410
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.375.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: Yönetim Planı: 14/09/2006
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 14:59
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 14:59
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.