Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/191 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/191 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, 2952 Ada, 52 Parsel, A Blok 5. Kat 16 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi : Esenlik Mahallesi Şükrü Karaduman Caddesi No:109 Daire:16 Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : Ana taşınmaz 442,74 m² olup, konu taşınmazın net kullanım alanı 78,43 m²'dir.

Arsa Payı : 198740/4968500

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 6 katlı (B-6) Ticaret+Konut (TİCK) yapılaşma koşullu alanda kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:20 -------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.