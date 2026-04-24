Örnek No:55*
T.C.
İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/33 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/33 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 2.SÜLEYMANİYE Mahalle/Köy, 139 Ada, 65 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken binanın 6. Katında yer almakta olup, son kat dairedir. Bağımsız bölüm S** A** Ö** adına kayıtlı olup taşınmazın tamamı satışa konudur. Mesken 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo, kiler, ve 2 balkondan ibaret olup, 87,60 m2 kullanım alanlıdır.
Adresi : Atilla Mahallesi, 464 Sokak Özdemir Apartmanı No:52 Kat:6 Daire:12 Konak / İzmir
Yüzölçümü : 223 m2
Arsa Payı : 108/1345
Kıymeti : 3.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:00
Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.