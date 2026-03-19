Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/541 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/541 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Balçova İlçe, balçova Mahalle/Köy, 85 Ada, 3 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazın tam hissesi satışa konudur. Brüt: 112.00 m2, Net: 90,00 m2 dir.

Adresi :Eğitim Mahallesi Dumlupınar Sokak No: 2-4 Kat: 3 Daire: 4 Balçova / İZMİR

Yüzölçümü : 148,00 m2

Arsa Payı : 6/66

İmar Durumu : İnşaat tarzı İzmir ili Balçova İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Balçova İlçesi Balçova Mahallesi, 85 ada 3 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 6 kat ticaret imarlı yapı adasında kalmaktadır. Parsel kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır. 01.01.2013 tarihinden sonra tadilat projesi düzenlenmemiştir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1- Y.P.T. 31/5/19992- TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 14:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.