Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1339 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1339 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 8182 ada, 7 parsel, B1-14 Blok, 2. Kat, Giriş: 8/D, 14 bağımsız bölüm numaralı, KONUT niteliğindeki taşınmaz. Satışa konu taşınmaz, 16 yaşında Zemin + 7 katlı betonarmebinanın 2. kat 14 numarada yer almaktadır.

Adresi : Aydoğdu Mah., 1265 Sok., B1-14 Blok, No:8D, 2.Kat Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 21.015,20 m2

Arsa Payı : 1/374

İmar Durumu :Buca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün05/12/2025 tarih 147467 sayılı yazısında; "İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe Mahallesi, 8182 ada,7 parselde kayıtlı, 2.kat B1-14 Blok, 8/D giriş 14.nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken vasıflı taşınmaz E=1.5, Y-en çok 15 kat koşullu konut adasında kalmaktadır” Denilmektedir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :İrtifak: taşınmaz üzerinde Geçit hakkı vardır. (Özel Koşullar: Bu parsel aleyhine İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine Krokide (A) ile gösterilen kısımda 4718,27 m2 Daimi Temiz Su ve Kanal Geçiş Hakkı tesisi)

Beyan: Yönetim Planı: 09/01/2012 (30/03/2012-6385 yevmiye nolu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.