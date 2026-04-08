Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/12 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Bozyaka Mah. 30874 ada, 11 parselde kayıtlı İKİ KATLI EV niteliğindeki taşınmazın Borçlu adına olan 1/3 Hissesi satışa konudur.

Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi 5757/39 Sokak No: 8, 8A 3 Katlı Bina Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : 96 m2

Kıymeti : 1.220.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

1- İrtifak: M:Planında Gösterildiği şekilde Tek Genel Müdürlüğü Lehine Daimi İrtifak Hakkı 17/10/1972 Tarih ve 6756 Yevmiye, Beyan: Diğer(konusu: Aysel Uz'un veraset ilişiği kesilmiştir.) 9 Eylül Vergi Dairesi Müdürlüğü 10/01/2025 tarih ve 1102 yevmiye

2-TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.