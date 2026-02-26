Örnek No:55*
T.C.
İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/767 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/767 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, KIZILÇULLU Mahalle/Köy, 587 Ada, 345 Parsel, 1 Nolu B. B.
Adresi : Güven Mahallesi 389/1 Sokak No=2 Daire=1, Buca / İzmir
Yüzölçümü : 120,00 m2
Arsa Payı : 2/10
Kıymeti : 3.900.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 15:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.