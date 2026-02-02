İLAN
T.C.
İZMİR
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Buca Belediyesi hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
|
ADRES
|
MUHAMMEN BEDEL (36 AYLIK)
|
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (MUHAMMEN BEDELİN %3’Ü TUTARINDA)
|
İHALE ŞEKLİ
|
İHALE GÜNÜ SAATİ VE YERİ
|
BUCA İLÇE SINIRLARINDA MUHTELİF YERLERDE
|
1.203.930,00 TL
|
36.117,90 TL
|
Açık Teklif Usulü
|
10.02.2026
2.Kat Encümen Salonu
Saat: 15.00
İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;
- Kanuni ikametgâhı olması,
- Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
- Geçici Teminat Makbuzu
- İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.
- Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
- Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
- Şirket, dernek, cemiyet vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
- İhale tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler.
- İhaleye katılacakların Buca Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
