Örnek No:54*

T.C.

İZMİR

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2024/110280 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/110280 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.850.000,00 1 Taşıt 35cca058 Plakalı , 2023 Model , HYUNDAI Marka , US4 Tipli , D4HBPU389510 Motor No'lu , KMHYC811DPU15 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:43

(İİK m.114/4)