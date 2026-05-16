Örnek No:54*

T.C.

İZMİR

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/2166 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2166 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.251.000,00 tl 1 Taşıt Satışa konu araç; 35 AYZ 466 plakalı, Opel Marka, otomobil cinsli, P7 MONOCAB Ctipli, Crossland ticari adlı, 2022 model, beyaz renkli, W0V7D9EL0N4210033 şasi, 10XVDU1910670 motor numaralı, benzin yakıtlı, hususi kullanım amaçlı, otomatik vitesli araçtır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:05

(İİK m.114/4)