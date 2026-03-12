T.C.

İZMİR

8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/32 Ort. Gid. Satış 10/03/2026

Konu : İLANEN Hissedarlar : 1-RİZA TÜRKAYAOĞLU-32221866448 2-MUSTAFA TÜRKAYOĞLU-38461657044Memurluğumuz yukarıda satış sayılı dosyasında, tüm araştırmalara rağmen Türkiye ve yurtdışındaki adresi tespit edilemeyen davalılar Rıza Türkayaoğlu ve Mustafa Türkayaoğlu'na satış ilanının tebliğine karar verilmiş olup, satışa konu İzmir İli, Konak İlçesi, Aliağa Mahallesi, 7394 ada, 1 parselde kayıtlı, “DÜKKAN MA ODA, EV, ARSA” nitelikli, 92.43 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:37

Saatleri aralığında: ayrıca UYAP E Satış portalında ilandan teklif verilebilecği, Artırmaya katılabilmek için mahcuz malın kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması gerekmektedir. Satış bedelinin%60 üzerinden %20 KDV, Satış bedelinin %40'ı üzerinden %10 KDV alınacağı hususunda; Satış ilanı yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.