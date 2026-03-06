Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Devrim Mahallesi, Eski İzmir Caddesi No:611 Karabağlar/İzmir adresindeki Halikarnas Apartmanının 3. kat 15 nolu bağımsız dairesidir. Tapunun İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 15009 ada, 1 parselinde 10.058,00 m2 yüzölçümlü ve “dokuz blok halinde iki blok zemin dahil dört katlı ve yedi blok zemin dahil beş katlı bahçeli kargir apartman” üzerinde tesis edilen kat mülkiyetine göre 30/4391 arsa paylı, 1. Blok, 3. kat, 15 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğindedir.Parsel üzerinde 4 katlı 2 blok ve 5 katlı 7 blok olmak üzere toplam 9 blok bulunmaktadır. Dairenin bulunduğu bina parselin güney-batısında yer almaktadır. Satışa konu olan daire, 1. Blok, Halikarnas Apartmanın 3. kat 15 bağımsız bölüm numaralı dairesidir. Bina, 5 katlı bir binadır. Her katta 4 daire bulunmaktadır. Binada ve dairede doğalgaz bulunmaktadır. Daire, 3 oda, salon, banyo, mutfak, wc, 3 balkon hacimlerinden ibarettir. Balkonlar PVC doğrama ile kapatılmıştır. Alanı yaklaşık net 94 m2 olarak ölçülmüştür. Dış kapısı çelik, iç kapılar ahşap ve panel kapı, pencerelerPVC doğramalıdır. Mutfakta banko altında ve üstünde hazır dolaplar mevcuttur. Banyoda, dolaplı lavabo, klozet ve duş kabini bulunmaktadır. Zeminler laminat ve seramik döşelidir. Binanın 30 yaş üzeri olduğu beyan edilmiştir.

Adresi : Devrim Mahallesi Eski İzmir Caddesi No:611 Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : 10.058,00 m2

Arsa Payı : 30/4391

İmar Durumu: Karabağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen, 20.03.2025 tarihli, 346402 sayılı imar durumu yazısının incelenmesinden; “TAŞINMAZIN 1/1000 ÖLÇEKLİ 2.ETAP VATAN-BOZYAKA MAHALLELERİ VE CİVARI REVİZYON ESKİ İZMİR TOPLU KONUT ALANI REVİZYON İMAR PLANINDA KALDIĞI, ÖN BAHÇE MESAFESİ 5,00 M, EMSAL:1,20, YENÇOK:7 KAT YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT ALANI KULLANIM KARARINDA KALDIĞI, 15.10.1987 TARİH, 691 SAYILI İNŞAAT RUHSATIDÜZENLENDİĞİ, 01.07.1993 TARİHİNDE 50 SAYILI RUHSAT YENİLEME YAPILDIĞI VE 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA HERHANGİ BİR DEĞERLENDİRME EVRAĞININ BULUNMADIĞININ TESPİT EDİLDİĞİNİN BİLDİRİLDİĞİ” belirtilmiştir. (14.03.2025 TARİH VE E.345109 SAYILI YAZI EKİNDE, 15009 ADA, 1 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZA AİT 2025 YILI ARSA BİRİM M2 DEĞERİNİN 2.035,95 TL OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR)

Kıymeti : 3.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İzmir 8.SHM'nin 2025/9 Satış sayılı dosyasından satışa gidilmiştir şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 14:17

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.