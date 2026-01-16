T.C.

İZMİR

8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/32 Ort. Gid. Satış 13/01/2026 Konu : İlanHissedarlar : 1-RİZA TÜRKAYAOĞLU-32221866448

2-MUSTAFA TÜRKAYOĞLU-38461657044

Memurluğumuz yukarıda satış sayılı dosyasında, tüm araştırmalara rağmen Türkiye ve yurtdışındaki adresi tespit edilemeyen davalılar Rıza Türkayaoğlu ve Mustafa Türkayaoğlu'na bilirkişi raporunun tebliğine karar verilmiş olup, 4 42 Sokak No: 143 (440 Sokak No:1) kapı numaralı zemin kat + 1 katlı binanın; Zemin katı; Market (Aslan Market) ve Diş Protez Laboratuvarı (Güven Diş Protez Laboratuvarı), birinci katın tamamı diş protez laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. 440 Sokak No: 1 kapı numaralı yerden Market girişi; 442 Sokak No: 143 kapı numaralı yerden diş protez laboratuvarının girişi sağlanmaktadır. Yapı toplam yaklaşık 105 m2 brüt alanlıdır. 440 Sokak No: 3; adresinde BOŞ ARSA bulunmaktadır. Satış konusu taşınmaz (Aliağa Mahallesi, 7394 ada, 1 parsel); 442 Sokak ile 440 Sokağa cephelidir. Toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Halil Rıfatpaşa Caddesine yaklaşık 115 m. Milli Kütüphane Caddesine 120 m., Mithatpaşa Caddesine 220 m., İzmir Metro Konak İstasyonuna yaklaşık 330 m. direk (kuş uçuşu) uzaklıktadır. İzmir Dr. E. Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Milli Kütüphane, İzmir Etnoğrafya Müzesi, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Devlet Opera ve balesi Elhamra Sahmesi, İzmir Devlet Tiyatrosu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü taşınmaza yakın yada kolay ulaşılabilir konumda yerlerdir. Taşınmazın ulaşım ve taşıma imkanları oldukça iyi durumdadır. Taşınmazın günübirlik ihtiyaçların kolaylıkla karşılanabileceği bölgede yer aldığı, eğitim, sağlık, sosyo kültürel alanlara kolay ulaşılabilir konumda olduğu tespit edilmiştir. Günümüz (OCAK / 2026) rayiçlerine göre TOPLAM DEĞERİNİN 6.000.000,00 TL edebileceği kanaatine varılmıştır. Bilir kişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.