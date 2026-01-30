T.C.

İZMİR

33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2022/336 Esas 28.01.2026

İLAN METNİ

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında, mahkememizin 23.10.2025 tarihli 2022/336 Esas ve 2025/821Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile;

Silahla Tehdit suçundan BERAATİNE, Basit Yaralama suçundan 6 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına dair karar verildiği,

İlanen Tebliğin, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde, sanığın; mahkememize dilekçe ibraz ederek, zabıt kâtibine beyanda bulunarak, cezaevinde bulunması halinde Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne dilekçe sunarak veya başka bir mahkeme vasıtasıyla dilekçe göndererek itiraz edebileceği,

SANIK : BÜLENT DAĞBAKAN, Seydo ve Yaşar oğlu, 01/01/1976 SİVEREK doğumlu, İZMİ/KONAK nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Silahla Tehdit, Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 25/06/2021

SUÇ YERİ : İZMİR/BUCA