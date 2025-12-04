T.C.

İZMİR

33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2024/856 Esas 29.11.2025

İLAN METNİ

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında, mahkememizin 11/06/2025 tarihli 2024/856 Esas ve 2025/449 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile;

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf suçundan 720 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına dair karar verildiği,

Gerekçeli Kararın, sanığın bildirdiği adreslere tebliğ edilemediği, mernis adresinin bulunmadığı, hakkında yapılan adres araştırmaları neticesinde de mevcut adresinin tespit edilemediği, bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri maddeleri gereğince İlanen Tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla;

İlanen Tebliğin, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde, sanığın; mahkememize dilekçe ibraz ederek, zabıt kâtibine beyanda bulunarak, cezaevinde bulunması halinde Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne dilekçe sunarak veya başka bir mahkeme vasıtasıyla dilekçe göndererek itiraz edebileceği,

Süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, süresi içerisinde itiraz edilmesi halinde ise tevziden görevlendirilecek asliye ceza mahkemesince duruşma açılacağı ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, itirazın sanık tarafından yapılması ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde sonuç cezadan CMK 252/3 maddesi gereğince 1/4 indirimin yapılmayacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

SANIK : İMED KETTUL, İsa ve Rawa oğlu, 01/01/1993 SURİYE doğumlu,

SUÇ : Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 10/02/2024

SUÇ YERİ : İZMİR/KONAK