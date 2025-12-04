T.C.

İZMİR

33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2024/253 Esas 29.11.2025

İLAN METNİ

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında, mahkememizin 11/07/2025 tarihli 2024/253 Esas ve 2025/403 Karar sayılı Ek Kararı ile;

Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan İnfazın Durdurulmasına ve Önödeme önerisinde bulunulmasına, 10 gün içerisinde Vergi Dairesine ödenmesi halinde düşme kararı verilmesine dair karar verildiği,

Kararın, sanığın bildirdiği adreslere tebliğ edilemediği, mernis adresinin bulunmadığı, hakkında yapılan adres araştırmaları neticesinde de mevcut adresinin tespit edilemediği, bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri maddeleri gereğince İlanen Tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla;

İlanen Tebliğin, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde, sanığın; mahkememize dilekçe ibraz ederek, zabıt kâtibine beyanda bulunarak veya başka bir mahkeme vasıtasıyla dilekçe göndererek Ek Karara itiraz edebileceği hususları ilanen tebliğ olunur.

SANIK : KAZIM KOÇER, KAZIM ve BAHAR oğlu, 04/09/1998 DOĞUBAYAZIT doğumlu,

SUÇ : Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret

SUÇ TARİHİ : 02/03/2023