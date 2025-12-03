T.C.

İZMİR

33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2021/390 Esas 29.11.2025

İLAN METNİ

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında, mahkememizin 25/03/2025 tarihli 2021/390 Esas ve 2025/231 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile;

Hakaret suçundan davanın düşmesine,

Silahla Tehdit suçundan 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına,

Basit Yaralama (mağdur Cansu'ya yönelik) suçundan 3.740 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Basit Yaralama (mağdur Efe Can' yönelik) suçundan 3.740 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Basit Yaralama (mağdur Irmak'a yönelik) suçundan 3.000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Karara, Katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili tarafından ceza indirimine itiraz edilerek üst sınırdan cezalandırılması ve vekalet ücretine hükmedilmesi için; mağdur Efe Can ve mağdur Irmak vekilleri ise vekalet ücretine hükmedilmesi için; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verilmesi için İstinaf Başvurusunda bulunuldukları,

Gerekçeli Kararın ve İstinaf Başvurularının, sanığın bildirdiği adreslere tebliğ edilemediği, mernis adresinin bulunmadığı, hakkında yapılan adres araştırmaları neticesinde de mevcut adresinin tespit edilemediği, bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri maddeleri gereğince İlanen Tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla;

İlanen Tebliğin, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde, sanığın; mahkememize dilekçe ibraz ederek, zabıt kâtibine beyanda bulunarak veya başka bir mahkeme vasıtasıyla dilekçe göndererek istinaf isteminde bulunabileceği veya istinaf başvurularına cevap dilekçesi sunabileceği hususları ilanen tebliğ olunur.

SANIK : EROL KUMUZ, Zeki ve Sakine oğlu, 08/11/1979 EREĞLİ doğumlu,

SUÇ : Hakaret, Silahla Tehdit, Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 20/03/2021

SUÇ YERİ : İZMİR