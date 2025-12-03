T.C.

İZMİR

33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/989 Esas 29.11.2025

İLAN METNİ

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında, mahkememizin 20/03/2025 tarihli 2023/989 Esas ve 2025/209 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile DÜŞME kararı verildiği,

Karara, Katılan GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 12/05/2025 tarihli dilekçe ile sanığın zararı süresinde (altı ay içerisinde) gidermediğini belirterek İstinaf Başvurusunda bulunulduğu,

Gerekçeli Kararın ve İstinaf Başvuru Dilekçesinin, sanığın bildirdiği adresteki binanın tamamen yıkılmış olması nedeniyle tebliğ edilemediği, sanık hakkında yapılan adres araştırmaları neticesinde de mevcut adresinin tespit edilemediği, bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri maddeleri gereğince İlanen Tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla;

İlanen Tebliğin, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde, sanığın; mahkememize dilekçe ibraz ederek, zabıt kâtibine beyanda bulunarak veya başka bir mahkeme vasıtasıyla dilekçe göndererek istinaf isteminde bulunabileceği veya istinaf başvurusuna cevap dilekçesi sunabileceği hususları ilanen tebliğ olunur.

SANIK : ASLI KOÇLAR, Alaattin ve Nesrin kızı, 19/06/1983 İZMİR doğumlu, İstanbul, Fatih, Yavuzsinan mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Karşılıksız Yararlanma

SUÇ TARİHİ : 13/10/2022

SUÇ YERİ : İZMİR/KONAK