T.C.İZMİR

17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Esas : 2025/989 Esas 20/05/2026

Karar : 2026/250 Karar

Sanık Adem YURDİGÜL hakkında Mahkememizin 13/04/2026 tarih 2025/989 Esas ve 2026/250 Karar sayılıkararında;

"...Sanığın sabit olan eylemine uyan5237 sayılı TCK 142/2-hmd gereğince suçun işleniş şekli, sanığın kişiliği, suçun işlenmesinde kullanılan araç, işlendiği yer ve zaman suç konusunun önem ve değeri, meydana gelenzarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın güttüğü amaç ve saiki dikkate alınarak takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığın aldığı cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi dikkate alınarak TCK 62 md gereğince verilen cezadantakdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sebepleri olmadığından başkaca arttırım ve indirime yer olmadığına,

Sanığın aldığı ceza miktarı göz önünde bulundurularak sanığa verilen hapis cezanın 5237 SAYILI TCK NUN 51. MADDESİGEREĞİNCE ERTELENMESİNE VE TCK NUN 50 MADDESİ GEREĞİNCE SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİNE YER OLMADIĞINA, CMK 231/5 MADDESİ GEREĞİNCE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI MÜESSESESİNİN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

TCK'nın 53/1 madde de belirtilen haklardan, Anayasa Mahkemesi' nin 24/11/2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan 08/12/2015 tarihli, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı kararı dikkate alınarak ve 13/04/2020 tarihli 7242 sayılı yasanın 10. Maddesi ile getirilen değişiklikler dikkate alınarak TCK 53 maddede sayılı hakları kullanmaktan YOKSUN BIRAKILMASINA,

Sanık hakkında verilmiş olan adli kontrol kararının KALDIRILMASINA,

Sanık hakkında bulunan yakalama kararının sanığın savunması alındığı için KALDIRILMASINA,

4 adet davetiye bedeli olan 450 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline..." dair karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği adrese ve ulaşılabilen tüm adreslere tebliğe çıkarıldığı ancak tebligatın bila ikmal iade döndüğü, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa geçirilmek sureti ile mahkememiz zabıt katibine yapılacak beyanla ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, Cumhuriyet Savcısının Mütalaasına uygun olarak karar verilmiş olduğu, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.