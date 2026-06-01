T.C.İZMİR

15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.66447474-2024/433-Ceza Dava Dosyası 22.05.2026

Konu : Fatma EL MUSTAFA

İLAN METNİ

Mahkememizce 26/05/2025 tarih, 2024/433 Esas, 2025/439 sayılı kararı ile 15/11/2022 tarihinde gerçekleştirilen Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanıklar Baran ERTAN, Muhammed Gökhan KIYGA ve Özgür DAYAN hakkında NETİCETEN 4 YIL HAPİS, 19.500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CELANDIRILMASINA (TCK 52/2-4, 53/1-2-3 uygulanarak), Sanık Oğuz ALDIRMA'nın ise BERAATİNE karar verilmiş,

Mahkememiz kararı ve Sanık Baran ERTAN Müdafii Av. Şahin CANGÜLEÇ ve Serhat YURTLU'nunBeraat talepli istinaf başvuru dilekçeleri, Sanık Muhammed Gökhan KIYGA müdafii Av. Ali TEKİN'in istinaf başvuru dilekçesi ile Sanık Özgür DAYAN müdafii Av. Aybüke ÖZDAĞ 'ın istinaf başvuru dilekçesi müşteki FATMA EL MUSTAFA'ya tebliğ edilememiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 30. Maddesi uyarınca Mahkememiz gıyabi hükmü ile istinaf başvurularının ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren (7) gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren (2) haftalık İstinaf süresi içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf incelemesi için gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22.05.2026

