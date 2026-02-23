T.C. GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA BİRİMİ

NO ADRES KULLANIM ALANI (m2) TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ FİİLİ DURUMU TAHMİN EDİLEN 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Atatürk Mah. 1052 Sok. No:1/4 Gaziemir/İZMİR 6 m² ATM Kiracılı 380.000,00 TL 11.400,00 TL 05.03.2026 10:15 2 Atıfbey Mah. 5 Sok. No:63/1 Gaziemir/İZMİR 6 m² ATM Kiracılı 420.000,00 TL 12.600,00 TL 05.03.2026 10:30 3 Atıfbey Mah. 5 Sok. No:65/2 Gaziemir/İZMİR 6 m² ATM Kiracılı 420.000,00 TL 12.600,00 TL 05.03.2026 10:45 4 Atıfbey Mah. T. Saylan Cad. No:32/3 Gaziemir/İZMİR 6 m² ATM Kiracılı 420.000,00 TL 12.600,00 TL 05.03.2026 11:00 5 Atatürk Mah. 1052 Sok. No:1/1 Gaziemir/İZMİR 6 m² ATM Kiracılı 380.000,00 TL 11.400,00 TL 05.03.2026 11:15 6 Atatürk Mah. 1052 Sok. No:1/6 Gaziemir/İZMİR 6 m² ATM Kiracılı 380.000,00 TL 11.400,00 TL 05.03.2026 11:30

Yukarıda ayrıntısı belirtilen Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir. Söz konusu kiralama ihaleleri 05.03.2026 Perşembe günü tabloda belirtilen yıllık muhammen bedel üzerinden Gazi Mah. Önder Cad. No:41 K:3 Gaziemir/İZMİR adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1- İsteklilerden Aranılan Belgeler:

a)-Başvuru dilekçesi,

b)-Şartname ve Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz

c)-Nüfus cüzdanı sureti

ç)-İsteklinin imza sirküsü veya imza beyannamesi

d)-Belediyemize borcu olmadığına dair belge

e)-İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname

f)-Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi, imza sirküsü ya da beyannamesi (Gerçek kişiler)

ğ)-İstekli vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği

h)-Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

ı)-İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i)-Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

j)- İhale yerli isteklilere (T.C.Vatandaşı) açık olacaktır.

k)-Tüzel kişi olması halinde elektronik posta adresi beyanı.

2- İhale ilanındaki işin 1 yıllık kiralama bedeli 1 yıllık peşin olarak ödenir.

3- Kiraya verilen taşınmazların kira süresi kiracıya teslim tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

4- İhale işlemlerinden doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (kiracıya) aittir.

5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ihalelerinden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.

6- Dosya Teslimi: İhaleye iştirak etmek isteyenlerin Şartnamede istenen belgeler ile birlikte, ihale gününden önceki gün (04.03.2026) saat 16:30’a kadar Gaziemir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne başvuru dosyalarını teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra gelen başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.