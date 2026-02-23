T.C. GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA BİRİMİ
|
NO
|
ADRES
|
KULLANIM ALANI (m2)
|
TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ
|
FİİLİ DURUMU
|
TAHMİN EDİLEN 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL
|
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
|
İHALE TARİHİ
|
İHALE SAATİ
|
1
|
Atatürk Mah. 1052 Sok. No:1/4 Gaziemir/İZMİR
|
6 m²
|
ATM
|
Kiracılı
|
380.000,00 TL
|
11.400,00 TL
|
05.03.2026
|
10:15
|
2
|
Atıfbey Mah. 5 Sok. No:63/1 Gaziemir/İZMİR
|
6 m²
|
ATM
|
Kiracılı
|
420.000,00 TL
|
12.600,00 TL
|
05.03.2026
|
10:30
|
3
|
Atıfbey Mah. 5 Sok. No:65/2 Gaziemir/İZMİR
|
6 m²
|
ATM
|
Kiracılı
|
420.000,00 TL
|
12.600,00 TL
|
05.03.2026
|
10:45
|
4
|
Atıfbey Mah. T. Saylan Cad. No:32/3 Gaziemir/İZMİR
|
6 m²
|
ATM
|
Kiracılı
|
420.000,00 TL
|
12.600,00 TL
|
05.03.2026
|
11:00
|
5
|
Atatürk Mah. 1052 Sok. No:1/1 Gaziemir/İZMİR
|
6 m²
|
ATM
|
Kiracılı
|
380.000,00 TL
|
11.400,00 TL
|
05.03.2026
|
11:15
|
6
|
Atatürk Mah. 1052 Sok. No:1/6 Gaziemir/İZMİR
|
6 m²
|
ATM
|
Kiracılı
|
380.000,00 TL
|
11.400,00 TL
|
05.03.2026
|
11:30
Yukarıda ayrıntısı belirtilen Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir. Söz konusu kiralama ihaleleri 05.03.2026 Perşembe günü tabloda belirtilen yıllık muhammen bedel üzerinden Gazi Mah. Önder Cad. No:41 K:3 Gaziemir/İZMİR adresinde bulunan Gaziemir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
1- İsteklilerden Aranılan Belgeler:
a)-Başvuru dilekçesi,
b)-Şartname ve Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz
c)-Nüfus cüzdanı sureti
ç)-İsteklinin imza sirküsü veya imza beyannamesi
d)-Belediyemize borcu olmadığına dair belge
e)-İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname
f)-Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi, imza sirküsü ya da beyannamesi (Gerçek kişiler)
ğ)-İstekli vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği
h)-Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
ı)-İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
i)-Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
j)- İhale yerli isteklilere (T.C.Vatandaşı) açık olacaktır.
k)-Tüzel kişi olması halinde elektronik posta adresi beyanı.
2- İhale ilanındaki işin 1 yıllık kiralama bedeli 1 yıllık peşin olarak ödenir.
3- Kiraya verilen taşınmazların kira süresi kiracıya teslim tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
4- İhale işlemlerinden doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (kiracıya) aittir.
5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ihalelerinden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
6- Dosya Teslimi: İhaleye iştirak etmek isteyenlerin Şartnamede istenen belgeler ile birlikte, ihale gününden önceki gün (04.03.2026) saat 16:30’a kadar Gaziemir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne başvuru dosyalarını teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra gelen başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.
7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.