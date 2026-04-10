T.C.

BORNOVA BELEDİYESİ

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Sıra No İlçesi Mahallesi Adres Cinsi Yüz ölçümü (m2) Yıllık Tahmini (Muhammen) Bedel-KDV Hariç (TL) Geçici Teminatı (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi İhale Saati 1 Bornova Egemenlik 6147/1 ve 6146 Sokak Kesişimi Otopark 3.085 3.696.000,00 110.880,00 Boş 21.04.2026 10:00

1) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 21.04.2026 Salı günü, saat 10.00’ da Bornova Belediyesi Yeni Encümen Odası (Bornova Büyük Park içi – Fevzi Çakmak Cad. No:38 Kat:1 Bornova/İzmir) 3 yıl süreli açık teklif usulü kiralama ihalesi yapılacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A. Gerçek kişi olması halinde;

Tebligat için adres beyanı,

T.C. Kimlik aslı, fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,

Noter tasdikli imza beyannamesi,

2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu

(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,

Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)**,

Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)***.

B. Tüzel kişi olması halinde,

İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,

Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu

(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,

Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)**,

Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)***.

C. Ortak girişimlerden,

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu

** Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru dilekçesi

*** Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini, ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarını gösterir EKAP sorgu sonuçlarını ve Belediyeye borcu olmadıklarına dair belge aslını sunmak zorundadır.

Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

3) Yıllık kira bedelleri üzerinden KDV alınır.

4) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.