Örnek No:55*

T.C.

BERGAMA

İCRA DAİRESİ

2025/836 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/836 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir/Bergama, SARICALAR Mahallesi, FASLAK Mevkii, %80'i zeytinliktir

Adresi : İzmir/Bergama, Sarıcalar Mah. Faslak Mevkii, 104 Ada, 148 Parsel

Yüzölçümü : 1.630,44 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.