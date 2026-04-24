Örnek No:55*

T.C.

BERGAMA

İCRA DAİRESİ

2024/1356 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1356 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, AŞAĞIBEY MAHALLESİ Mevkii, 2237 Parsel, Tam hisseli taşınmaz

Adresi : Aşağıbey Mahallesi, 2237 Parsel Numaralı Taşınmaz.Bergama / İZMİR

Yüzölçümü : 3.800 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Parselin: Tarım Alanı olarak planlandığı ancak Köy Yerleşik Alan

Paftasında, köy yerleşik alan civarında (gelişme sınırı) kaldığından, İzmir Kuzey Bölgesi 1/25.000

Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Uygulama Hükümlerinin (Plan Notları) 7.2.5. Maddesinin geçerli olduğu hususu

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.