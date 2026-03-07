Örnek No:54*

T.C.

BERGAMA

İCRA DAİRESİ

2025/682 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/682 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.250.000,00 1 Taşıt 34FIV276 Plakalı , 2022 Model , TOYOTA Marka , 2ZRW996128 Motor No'lu , NMTBZ3BE60R137612 Şasi No'lu ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 14:21

(İİK m.114/4)