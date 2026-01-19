T.C. BERGAMA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.95188595-2024/221-Ceza Dava Dosyası

16.01.2026 Konu :İLAN METNİ

Mahkememizin 17/09/2025 tarih 2024/221 esas 2025/382 karar sayılı kararı ile sanık Salih ve Tülayoğlu 08/04/1994 doğumlu AYTEKİN ÇINAR hakkında TCK'nın 142/2-h maddesi uyarınca Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, TCK'nın 151/1 maddesi uyarınca Mala Zarar Verme suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 30. Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren iki hafta süre içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesine gönderileceği hususu İLALEN TEBLİĞ OLUNUR.