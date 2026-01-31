TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

NİTELİK

ADA

PARSEL

m² NET

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL AYLIK (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ADRES

1

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

DÜKKAN

1610

28

18 m²

10 YIL

12.000,00- TL AYLIK

₺ 43.200,00

12.02.2026

10:00

ÇANDARLI MAH.HÜRRİYET MEYDANI NO:9/CA

2

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

DÜKKAN

1621

1

90 m²

10 YIL

21.000,00- TL AYLIK

₺ 75.600,00

12.02.2026

10:05

ÇANDARLI MAH.VALİŞENTÜRK CAD. NO:3/A

3

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

DÜKKAN

1623

1

18 m²

10 YIL

14.000,00- TL AYLIK

₺ 50.400,00

12.02.2026

10:10

ÇANDARLI MAH. VALİŞENTÜRK CAD. NO: 2/A

4

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

BÜFE

0

0

9 m²

10 YIL

2.300,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)

₺ 8.280,00

12.02.2026

10:15

ÇANDARLI MAH. ORTA SK. NO:21/1 (YEŞİL ALAN)

5

İZMİR

DİKİLİ

GAZİPAŞA

BÜFE

0

0

13 m²

10 YIL

6.200,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)

₺ 22.320,00

12.02.2026

10:20

GAZİPAŞA MAH. 75.YIL CAD. NO:41/1 (YEŞİL ALAN)

6

İZMİR

DİKİLİ

DELİKTAŞ

KAHVEHANE

114

26

44 m²

10 YIL

5.000,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)

₺ 18.000,00

12.02.2026

10:25

DELİKTAŞ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:81/A

7

İZMİR

DİKİLİ

KABAKUM

KAHVEHANE

0

828

60 m²

10 YIL

9.000,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)

₺ 32.400,00

12.02.2026

10:30

KABAKUM MAH. CUMHURİYET CAD. NO:11/A

8

İZMİR

DİKİLİ

İSMETPAŞA

DÜKKAN

93

7

10 m²

10 YIL

24.000,00-TL AYLIK

₺ 86.400,00

12.02.2026

10:40

İSMETPAŞA MAH. 7 SK. NO: 9/8

9

İZMİR

DİKİLİ

İSMETPAŞA

DÜKKAN

93

7

10 m²

10 YIL

30.000,00-TL AYLIK

₺ 108.000,00

12.02.2026

10:50

İSMETPAŞA MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:23/H

10

İZMİR

DİKİLİ

İSMETPAŞA

DÜKKAN

93

8

10 m²

10 YIL

32.000,00-TL AYLIK

₺ 115.200,00

12.02.2026

11:00

İSMETPAŞA MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:23/F

11

İZMİR

DİKİLİ

İSMETPAŞA

DÜKKAN

93

7

10 m²

5 YIL

25.000,00-TL AYLIK

₺ 45.000,00

12.02.2026

11:10

İSMETPAŞA MAH. 7 SK. NO:11/1

12

İZMİR

DİKİLİ

İSMETPAŞA

DÜKKAN

93

7

10 m²

5 YIL

24.000,00-TL AYLIK

₺ 43.200,00

12.02.2026

11:20

İSMETPAŞA MAH. 7 Sk. NO:11/4

13

İZMİR

DİKİLİ

İSMETPAŞA

DÜKKAN

93

7

10 m²

5 YIL

24.000,00-TL AYLIK

₺ 43.200,00

12.02.2026

11:30

İSMETPAŞA MAH. 7 SK. NO:11/6

14

İZMİR

DİKİLİ

İSMETPAŞA

DÜKKAN

93

7

10 m²

5 YIL

24.000,00-TL AYLIK

₺ 43.200,00

12.02.2026

11:40

İSMETPAŞA MAH. 7 SK. NO:11/7

1-)Yukarıdaki tabloda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Cumhuriyet mahallesi 304 Sokak No:6 Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Çok Amaçlı Salonda Encümen huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır.

2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A-Kişilerden;

a-)Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi “İhale Teminat Hesabına” yatırıldığına ilişkin belge

b-)Kanuni tebligat adresi/ ikametgâh adresini belgelemek(e devlet)

c-)Nüfus Cüzdanı Sureti (e devlet)

e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü ve Vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi

f-)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi

h-)Vekaletten katılıyor ise; 2026 yılı içerisinde geçerliliği bulunan,ihaleye katılmaya yetkili noter onaylı vekaletname

I-)2886 sayılı yasa gereği ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı belge beyanı (EKAP)

B-Tüzel Kişilerden;

a-)Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi “İhale Teminat Hesabına” yatırıldığına ilişkin belge

b-)Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (Geçerli)

c-)Noter onaylı Güncel imza sirküleri

d-)Vekaletten katılıyor ise; 2026 yılı içerisinde geçerliliği bulunan,ihaleye katılmaya yetkili noter onaylı vekaletname

e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü ve Vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi

g-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi

h-)Kanuni tebligat adresi, Elektronik tebligat adresi

I-)2886 sayılı yasa gereği ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı belge beyanı (EKAP)

4-) Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi İhale Teminat Hesabına yatırılır Kesin teminat süresini ihale bedelinden elde edilen tutarın %6 sıdır.

5-)İhale dökümanları (şartnameler); 4 nolu ihale için 2.000,00 TL, diğer ihaleler için ise,4.000,00 TL bedel karşılığında ihale tarihinden bir önceki iş günü mesai bitimine kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

6-) Kesin teminat bedeli kiralama şartnamesindeki süre içerisinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat bedeli Belediyemize irat kaydedilecektir.

7-) İhale için talipli gelmediği taktirde 19.02.2026 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

8-) İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

9-) Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.

10-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02384114