|
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI
|
SIRA NO
|
İLİ
|
İLÇESİ
|
MAHALLESİ
|
NİTELİK
|
ADA
|
PARSEL
|
m² NET
|
KİRA SÜRESİ
|
MUHAMMEN BEDEL AYLIK (TL)
|
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|
İHALE TARİHİ
|
İHALE SAATİ
|
ADRES
|
1
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
ÇANDARLI
|
DÜKKAN
|
1610
|
28
|
18 m²
|
10 YIL
|
12.000,00- TL AYLIK
|
₺ 43.200,00
|
12.02.2026
|
10:00
|
ÇANDARLI MAH.HÜRRİYET MEYDANI NO:9/CA
|
2
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
ÇANDARLI
|
DÜKKAN
|
1621
|
1
|
90 m²
|
10 YIL
|
21.000,00- TL AYLIK
|
₺ 75.600,00
|
12.02.2026
|
10:05
|
ÇANDARLI MAH.VALİŞENTÜRK CAD. NO:3/A
|
3
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
ÇANDARLI
|
DÜKKAN
|
1623
|
1
|
18 m²
|
10 YIL
|
14.000,00- TL AYLIK
|
₺ 50.400,00
|
12.02.2026
|
10:10
|
ÇANDARLI MAH. VALİŞENTÜRK CAD. NO: 2/A
|
4
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
ÇANDARLI
|
BÜFE
|
0
|
0
|
9 m²
|
10 YIL
|
2.300,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)
|
₺ 8.280,00
|
12.02.2026
|
10:15
|
ÇANDARLI MAH. ORTA SK. NO:21/1 (YEŞİL ALAN)
|
5
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
GAZİPAŞA
|
BÜFE
|
0
|
0
|
13 m²
|
10 YIL
|
6.200,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)
|
₺ 22.320,00
|
12.02.2026
|
10:20
|
GAZİPAŞA MAH. 75.YIL CAD. NO:41/1 (YEŞİL ALAN)
|
6
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
DELİKTAŞ
|
KAHVEHANE
|
114
|
26
|
44 m²
|
10 YIL
|
5.000,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)
|
₺ 18.000,00
|
12.02.2026
|
10:25
|
DELİKTAŞ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:81/A
|
7
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
KABAKUM
|
KAHVEHANE
|
0
|
828
|
60 m²
|
10 YIL
|
9.000,00-TL AYLIK (KDV HARİÇ)
|
₺ 32.400,00
|
12.02.2026
|
10:30
|
KABAKUM MAH. CUMHURİYET CAD. NO:11/A
|
8
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
İSMETPAŞA
|
DÜKKAN
|
93
|
7
|
10 m²
|
10 YIL
|
24.000,00-TL AYLIK
|
₺ 86.400,00
|
12.02.2026
|
10:40
|
İSMETPAŞA MAH. 7 SK. NO: 9/8
|
9
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
İSMETPAŞA
|
DÜKKAN
|
93
|
7
|
10 m²
|
10 YIL
|
30.000,00-TL AYLIK
|
₺ 108.000,00
|
12.02.2026
|
10:50
|
İSMETPAŞA MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:23/H
|
10
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
İSMETPAŞA
|
DÜKKAN
|
93
|
8
|
10 m²
|
10 YIL
|
32.000,00-TL AYLIK
|
₺ 115.200,00
|
12.02.2026
|
11:00
|
İSMETPAŞA MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:23/F
|
11
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
İSMETPAŞA
|
DÜKKAN
|
93
|
7
|
10 m²
|
5 YIL
|
25.000,00-TL AYLIK
|
₺ 45.000,00
|
12.02.2026
|
11:10
|
İSMETPAŞA MAH. 7 SK. NO:11/1
|
12
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
İSMETPAŞA
|
DÜKKAN
|
93
|
7
|
10 m²
|
5 YIL
|
24.000,00-TL AYLIK
|
₺ 43.200,00
|
12.02.2026
|
11:20
|
İSMETPAŞA MAH. 7 Sk. NO:11/4
|
13
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
İSMETPAŞA
|
DÜKKAN
|
93
|
7
|
10 m²
|
5 YIL
|
24.000,00-TL AYLIK
|
₺ 43.200,00
|
12.02.2026
|
11:30
|
İSMETPAŞA MAH. 7 SK. NO:11/6
|
14
|
İZMİR
|
DİKİLİ
|
İSMETPAŞA
|
DÜKKAN
|
93
|
7
|
10 m²
|
5 YIL
|
24.000,00-TL AYLIK
|
₺ 43.200,00
|
12.02.2026
|
11:40
|
İSMETPAŞA MAH. 7 SK. NO:11/7
|
1-)Yukarıdaki tabloda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Cumhuriyet mahallesi 304 Sokak No:6 Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Çok Amaçlı Salonda Encümen huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır.
|
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.
|
3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
|
A-Kişilerden;
|
a-)Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi “İhale Teminat Hesabına” yatırıldığına ilişkin belge
|
b-)Kanuni tebligat adresi/ ikametgâh adresini belgelemek(e devlet)
|
c-)Nüfus Cüzdanı Sureti (e devlet)
|
e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü ve Vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi
|
f-)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi
|
h-)Vekaletten katılıyor ise; 2026 yılı içerisinde geçerliliği bulunan,ihaleye katılmaya yetkili noter onaylı vekaletname
|
I-)2886 sayılı yasa gereği ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı belge beyanı (EKAP)
|
B-Tüzel Kişilerden;
|
a-)Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi “İhale Teminat Hesabına” yatırıldığına ilişkin belge
|
b-)Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (Geçerli)
|
c-)Noter onaylı Güncel imza sirküleri
|
d-)Vekaletten katılıyor ise; 2026 yılı içerisinde geçerliliği bulunan,ihaleye katılmaya yetkili noter onaylı vekaletname
|
e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü ve Vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi
|
g-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi
|
h-)Kanuni tebligat adresi, Elektronik tebligat adresi
|
I-)2886 sayılı yasa gereği ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı belge beyanı (EKAP)
|
4-) Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi İhale Teminat Hesabına yatırılır Kesin teminat süresini ihale bedelinden elde edilen tutarın %6 sıdır.
|
5-)İhale dökümanları (şartnameler); 4 nolu ihale için 2.000,00 TL, diğer ihaleler için ise,4.000,00 TL bedel karşılığında ihale tarihinden bir önceki iş günü mesai bitimine kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
|
6-) Kesin teminat bedeli kiralama şartnamesindeki süre içerisinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat bedeli Belediyemize irat kaydedilecektir.
|
7-) İhale için talipli gelmediği taktirde 19.02.2026 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.
|
8-) İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
|
9-) Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.
|
10-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|
İlan Olunur.
-
-
RESMİ İLANLAR GÜNDEM HABERLERİ SİYASET HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ SPOR HABERLERİ MAGAZİN HABERLERİ DÜNYA HABERLERİGENEL HABERLER ASAYİŞ HABERLERİ BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERLERİ ÇEVRE HABERLERİ EĞİTİM HABERLERİ FLAŞ HABERLER KÜLTÜR VE SANAT HABERLERİÖTEKİ GÜNDEM HABERLERİ SAĞLIK HABERLERİ SİNEMA VE TELEVİZYON HABERLERİ YAŞAM HABERLERİ YEREL YÖNETİM HABERLERİ YEREL HABERLER İZMİR HABERLERİİSTANBUL HABERLERİ ANKARA HABERLERİ BURSA HABERLERİ ANTALYA HABERLERİ AYDIN HABERLERİ MANİSA HABERLERİ MUĞLA HABERLERİ