SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İLE KAHVALTILIK GIDA

Süt ve Süt Ürünleri ile Kahvaltılık Gıda mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/31838

1- İdarenin 1.1. Adı : TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : CUMHURİYET MAH. 29 EKİM CAD. TİRE BELEDİYESİ NO: 19 TİRE / İZMİR TİRE/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02322701256 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 05.02.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE / İZMİR

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Süt ve Süt Ürünleri ile Kahvaltılık Gıda 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı; 1.Kısım İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 36 kalem, 2. Kısım Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 38 kalem, Süt ve Süt Ürünleri ile Kahvaltılık Gıda alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.Kısım İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüze bağlı işletmeler ve 2.Kısım Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ( Atatürk Mah. Bayrak Cad. no:11 Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu) 3.4. Süresi/teslim tarihi : Taşıma araçları temiz, hijyenik, yalnızca gıda taşımaya uygun yüzeyli olmalıdır. Et/süt/diğer gıdaların birlikte taşınmasında çapraz bulaşma riski değerlendirilmelidir. Yüklenici her ürünün teknik şartnamenin 2. Maddesinde bulunan ürün özelliklerine göre hava koşullarından zarar görmeden, ezilmeden, uygun şartlarda belirlenen yere teslim etmelidir. Ürünler özelliklerine göre Tebliğ ve uygulama rehberleri doğrultusunda depolanma sıcaklıklarına uygun depolanmalıdır. Taşıma sırasında soğuk zincirin bozulmamasına dikkat edilmelidir. Taşıma araçlarında sıcaklık kayıt cihazı bulunmalı ve teslimatta kayıtlar yetkiliye sunulabilmelidir. Aynı araçta kimyasal maddeler, temizlik ürünleri veya ambalajsız başka gıda türleriyle birlikte taşınmaya izin verilmez. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü için talep edilen ürünler sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) işgünü içerisinde peyderpey teslim edilecektir. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü için talep edilen ürünleri sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) işgünü içerisinde peyder pey teslim edilecektir. Teslimatta malların kusurlu çıkması, miatlarının uygun olmaması gibi durumlarda yüklenici malları mazeretsiz, bütün yükümlülükler kendisine ait olmak kaydıyla hemen değiştirmek zorundadır. Mal sevkiyatlarında mutlaka yüklenici tarafından irsaliye düzenlenecektir. İşin süresi 31.12.2026 tarihine kadardır. 3.5. İşe başlama tarihi : 17.02.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: İşletme Kayıt Belgesi/İşletme Onay Belgesi 4.3.2. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: İşletme Kayıt Belgesi/İşletme Onay Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.