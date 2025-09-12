Sosyal market ve aşevi artık yeni binasında Tire Belediyesi, farklı noktalarda faaliyet gösteren Aşevi, Sosyal Market ve Evde Bakım Hizmetleri gibi birimleri, tek çatı altına topladı. Eski Sağlık Meslek Lisesi olarak bilinen bina restore edilerek, birimler buraya yerleştirildi. Artık vatandaş yorulmadan tüm hizmetleri tek noktadan alabiliyor.

Daha önce Teira AVM’de yer alan Sosyal Market ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü dahil olmak üzere, Aşevi, Kadın Dayanışma Merkezi ve Evde Bakım Hizmetleri gibi birimler, Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’nun talimatıyla tek çatı altına toplandı.

Kurtuluş Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerinde yer alan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasında vatandaş, ihtiyaç duyduğu hizmetlere tek noktadan erişebiliyor.

Tire Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yardıma muhtaç yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, öğrenciler, şehit ve gazi aileleri ile çocuklara yönelik her türlü sosyal yardım hizmetini, Belediye denetiminde, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katkılarıyla sürdürüyor.

Günlük olarak 342 aileye aşevinden sıcak yemek ulaştırılırken, nakdi yardım talebinde bulunan vatandaşlara destek sağlanıyor, ayni yardım talebinde bulunanların ise gıda paketleri evlerine teslim ediliyor. Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte 39 aileye kırtasiye yardımı yapıldı.

Sosyal Market’ten ise 231 ailenin iki ayda bir temel ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca vefat eden vatandaşlar için taziye hizmeti sunuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi iş birliğiyle yatalak durumdaki vatandaşlara sağlık hizmeti verilirken, gelir durumu olmayan yaşlı ve yatalak vatandaşların tıraş ve hijyen ihtiyaçları da evlerinde karşılanıyor.