Son Mühür- Tekin, parti binası üzerinden yürütülen tartışmalara tepki göstererek, “Her gün bina tartışma yaşanıyor. Bu bina resmi olarak CHP’nin il binasıdır. Yeter ki üstünde altı oklu amblem olsun, Türkiye’nin neresinde olursa olsun gider orada çalışırız” dedi.

Görevlerinin parti kararıyla belirlendiğini vurgulayan Tekin, “Elimizdeki karar burada yapmamız gereken görevle ilgilidir. Yarın aksi bir karar gelmedikçe biz bu karara tabiyiz” ifadelerini kullandı.

“Polemiğe girersem birçok arkadaşımı üzerim”

Açıklamalarında polemiklere girmek istemediğini belirten Tekin, “Yalan yanlış iftira atıyorlar. Saldırı ve hukuksuzluklara rağmen işimizi yapacağız. Arkadaşlarımızı üzmek istemiyorum ama polemiğe girersem birçok arkadaşımı üzerim. Sabrımızı koruyoruz” dedi.

15 Eylül tartışmalarına dair iddiaları da yanıtlayan Tekin, “Hiçbir temasım yok. 15 Eylül’le hiç ilgili değiliz. Biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana” sözleriyle dikkat çekti.

“Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz”

Sert ifadeler kullanan Tekin, isim vermeden eleştirilerde bulunarak, “Bahadır mıymışsın nesin kardeşim, sen hocasın ya! Daha 2 gün önce Sayın İnce’yi infaz ettiniz. Bugün Sayın İnce ile biz yine yan yanayız. Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz, nokta” diye konuştu.

“30 kişilik liste”

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş için 30 kişilik liste hazırlandığı iddialarını yalanlayan Tekin, “Külliyen yalan. Burada çalışanların ekmeğiyle oynamayın, gelsinler işlerini yapsınlar. Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliğini yapmak için arkadaşlarımız o listeyi vermişler” ifadelerini kullandı.

Basına da çağrıda bulunan Tekin, “İki televizyon kanalına çıkmadan başka bir yere çıkmayacağım, Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşları kadar bize kıymet verin” dedi.