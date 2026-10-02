Son Mühür - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Eyüpsultan Belediyesi nezdinde yürüttüğü geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Emniyet güçleri tarafından sabahın erken saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23’ü kamu görevlisi toplam 28 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Belediye binası ve evinde arama yapılıyor

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in konutunda ve Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında güvenlik güçlerince detaylı aramalar başlatıldı. Gözaltına alınan 28 şüphelinin ifade ve emniyetteki sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Dışişleri ve İGDAŞ geçmişinden belediye başkanlığına

1971 Ağrı doğumlu olan Mithat Bülent Özmen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Brüksel'de uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapan ve finans doktorası bulunan Özmen; kariyerine Dışişleri Bakanlığı’nda başlayıp İş Bankası ve enerji sektöründe üst düzey görevlerde bulundu. 2019 yılında İGDAŞ Genel Müdürü ve İBB Enerji Grup Başkanı olarak görev yapan Özmen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilerek 5 Nisan 2024’te mazbatasını almıştı.