Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına katılarak rozet takması, yerel siyasette ve kulislerde büyük yankı uyandırmıştı. Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından gözler, AK Parti'ye katılması beklenen diğer belediyelere çevrildi.

"Sırada bir büyükşehir var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partiye yönelik yeni katılımların devam edeceğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. Yalçın, "Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz" açıklamasını yaptı. Yalçın'ın isim vermeden bir büyükşehri işaret etmesi Ankara kulislerini adeta hareketlendirdi.

Sinan Burhan'dan bomba Antalya iddiası

Söz konusu iddialara ilişkin gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında bomba bir kulis bilgisini paylaştı. AK Parti’ye katılması beklenen yerel yönetimi ve ismi açıklayan Burhan, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönünde kulis bilgisi edindim" dedi.

"En geç kasım ayı sonuna kadar..."

Antalya'daki siyasi çevreler, yerel basın temsilcileri ve farklı siyasi partilerden kaynaklarla temas kurduğunu aktaran Sinan Burhan, geçiş için takvim de paylaştı. Burhan, kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak "Takvim olarak en geç kasım ayı sonuna kadar geçebileceği ifade edildi" dedi.