Tütün mamullerine erişimi zorlaştırmak ve özellikle reşit olmayan bireyleri korumak adına yeni bir yasal zemin hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun duyurduğu çalışmalar kapsamında, TBMM'ye sevk edilecek kanun teklifiyle birlikte, sigara ve benzeri ürünlerin ticari döngüsünde "yaş denetimi" merkeze alınacak. Geliştirilen bu yasal düzenleme, yalnızca satış anını değil, ürünlerin tezgahlardaki görünürlüğünü ve tüketim alanlarının sınırlarını da yeniden çiziyor.

SİGARA SATIŞINDA T.C. KİMLİK NUMARASI İLE YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Kurulacak yeni altyapı sayesinde bayiler, müşterinin yaşını teyit etmeden resmi bir işlem yapamayacak. Marketlerdeki reyon görünürlüklerinin de asgari düzeye indirileceği bu sistemde, kamuoyunda oluşan "fişlenme" veya "veri ihlali" kaygılarına karşı yetkililerden güvence geldi. Sürece dair sosyal medya hesaplarından "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır" diyerek mesaj veren Bakan Memişoğlu, vatandaşların kişisel verileri konusunda endişe etmemesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

"Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz." Ayrıca Memişoğlu, toplumsal dayanışmaya işaret ederek "Unutmayalım, tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir." dedi.

KAFE VE RESTORANLARDA SİGARA İÇİLMEYEN BÖLÜMLER GENİŞLETİLİYOR

Satış esnasındaki dijital denetimlerin yanı sıra, tütün ürünlerinin tüketildiği fiziki mekanlar da yasa tasarısının önemli bir ayağını oluşturuyor. Okullar, kapalı mekanlar ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü açık alanlarda kısıtlamaların artırılacağı belirtilirken, özellikle yeme-içme sektöründeki mevcut karmaşanın giderilmesi hedefleniyor. Katıldığı bir televizyon programında sürecin detaylarını paylaşan Memişoğlu, endüstrinin insanları birer araca dönüştürdüğünü belirterek, "Sigara esasında insanları kullanan bir sektörün teşvik ettiği bir zararlı alışkanlık." yorumunu yaptı. Tüketim alanlarına dair yeni düzenlemeler hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Sigarayla ilgili özellikle bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz. Okullarda, doğal spor yapılan alanlarda, kapalı alanlarda kısıtlamaya gidiyoruz ve oralardan uzak olmasını istiyoruz. Esas amacımız şu, belli yaşın altındaki insanlara sigara satılması yasak. Bu satışın TC kimlik numarasını ibraz ederek yapılması sağlanacak. Yani kime sattığı söylenecek. Aynı zamanda da kafeterya, restoranlardaki şu anki flu olan alanı daha da netleştiriyoruz; hangi alanda içilecek, hangi alanda içilmeyecek. Sigara içmeyenler daha mağdur, arka taraflarda kaldılar. Onu da düzeltiyoruz."