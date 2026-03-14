GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Kırmızı Et Ürünleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/455362

1- İdarenin 1.1. Adı : SGK İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No:5 35252 KONAK/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02324833039 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 02.04.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : SGK İzmir İl Müdürlüğü Asma Kat Toplantı Salonu (Cumhuriyet Bulvarı No:5 Konak İZMİR)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Kırmızı Et Ürünleri Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 350 Kg Dana Ciğer , 1300 Kg Dana Kıyma ,1850 Kg Dana Kuşbaşı (Kemiksiz), 60 Kg Kuyruk Yağı olmak üzere dört kalem kırmızı et ürünü alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Alıma konu ürünler, Aşık Veysel Mahallesi Yeşillik Caddesi No:227/8 Karabağlar - İZMİR (Karabağlar Sosyal Güvenlik Merkezi) adresinde bulunan İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Tabldot İşletmesi ambarlarına, 01.05.2026-31.08.2026 tarihleri arasında partiler halinde teslim edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Ürünler 01.05.2026 - 31.08.2026 tarihleri arasında İdarenin talebine göre mesai saatleri içerisinde, sipariş edilen miktarda ve sözleşmenin 10.1.1 inci maddesinde belirtilen adresteki ambarına teknik şartnamede belirtilen taşıma şartlarını ve teslim sürelerini karşılayacak şekilde partiler halinde teslim edilecektir 3.5. İşe başlama tarihi : 01.05.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi İşletme Kayıt Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.