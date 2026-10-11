A Milli Futbol Takımı'nda yaşanan teknik adam ayrılığı sonrasında, spor kamuoyunun gözü yeni adayın kim olacağına çevrildi. İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasını takiben, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) listesindeki en güçlü alternatifin Arda Turan olduğu iddia ediliyor.

ARDA TURAN VE İBRAHİM HACIOSMANOĞLU GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Genç çalıştırıcının, cuma akşamı Ukrayna Premier Ligi kapsamında Veres deplasmanında sahaya çıktığı ve takımının 3-0'lık net bir galibiyet aldığı müsabakanın hemen ardından özel bir uçuşla İstanbul'a iniş yaptığı kaydedildi. Basına yansıyan iddialara göre; Türkiye'ye ayak basan 39 yaşındaki teknik adamın rotasında doğrudan federasyon binası bulunuyor. Yakın zaman içinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yüz yüze bir toplantı gerçekleştirmesi planlanan Turan'ın, milli takımın boşalan teknik direktörlük koltuğu için resmi temaslara başlaması bekleniyor.

UKRAYNA KARİYERİ RAKAMLARI VE SÖZLEŞME DURUMU

Teknik yöneticilik serüvenine ilk olarak Eyüpspor'da adım atan, sonrasında ise Ukrayna devi Shakhtar'ın başına geçerek uluslararası bir deneyim kazanan spor adamı, burada oldukça dikkat çekici bir grafik çizdi. Bugüne kadar Doğu Avrupa ekibiyle 61 resmi müsabakada kenar yönetimde yer alan Turan; sahadan 40 kez üç puanla ayrılırken, 12 maçta eşitliği bozamadı ve yalnızca 9 yenilgi yaşadı. Maç başına elde ettiği 2.16'lık yüksek puan ortalamasıyla istikrarlı bir performans sergileyen çalıştırıcının, mevcut kulübüyle olan resmi kontratı ise devam eden sezonun bitimiyle birlikte noktalanacak. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu sözleşmenin nasıl bir fesih sürecine tabi tutulacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.